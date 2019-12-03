Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi... - Son Dakika

Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi...

6 saat önce

Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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