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Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi...
6 saat önce
Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz."
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