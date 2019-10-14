Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü...
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Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü kaynağında yok etme irademizi asla sekteye uğratmadık.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:35 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü kaynağında yok etme irademizi asla sekteye uğratmadık."
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