Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü...

Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü...

1 saat önce

Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü kaynağında yok etme irademizi asla sekteye uğratmadık.

Erdoğan:

Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü kaynağında yok etme irademizi asla sekteye uğratmadık."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:35 Kaynak: AA
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