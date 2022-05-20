Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz

20.05.2022 14:32
Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak,  bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINI GÖRÜŞME İMKANIMIZ OLACAK"

Erdoğan, Kolombiya devlet başkanının ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Her şeyden önce devlet başkanlarının bir araya geldiği görüşmelerde ana konu ikili ilişkiler olur. İkinci adım bölgesel konular olacaktır. Bunun başını çeken Rusya- Ukrayna meselesidir.Bir diğer konu da dünyada terörün farklı boyutları var. Bunlardan en önemlisi uyuşturucu kaçakçılığıdır, bunu görüşme imkanımız olacak. Uzun yıllar sonra görüşme yapacağız. Görüşme sonrası da ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır" dedi.

" YPG'Yİ NİYE TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETMİYORSUNUZ"PKK/YPG'nin Avrupa'daki varlığıyla ilgili soruya ise Erdoğan şöyle yanıt verdi: "Terörle mücadelenin kuşatıcılığı çok çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz, aynı zamanda aslında Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine ayrı bir kılıf uydurdular. Terör örgütü kabul ettiklerini söylüyorlar, YPG'yi niye terör örgütü kabul etmiyorsunuz. Bunları en iyi bilen onlar değil biziz.  YPG, PKK'nın farklı doğurduğu bir terör örgütüdür. ve şu arda bunları AB olduğu gibi ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. ve şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Fransa, Finlandiya'sında terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Bu gösterilerle birlikte orada terör estiriyor mu, estiriyor. ve bu ülkelerin yönetimleri her türlü güvenceyi veriyor. Bunları kendilerine defaatle anlattığımız gibi bunları ifade ettik, anlattık, belgeler sunduk; Bakın bunlar terör örgütüdür ve işledikleri suçlar ortadır. Türkiye'de biz bunlarla mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi mağaralardaki odaklanmaları, Kandil'i kendileri için merkez haline getirmeleri PKK ve YPG'nin inkar edilemez terör estirmeleridir. Ama ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor. İşte başta Almanya  olmak üzere Finlandiya'da, İsveç'te her türlü yürüyüşleri yapıyor. Verin bu teröristleri bize dememize rağmen, bunları bize vermiyorlar. Bunları en iyi bilen takip eden olduğumuza göre gereğini yapmaya devam edeceğiz"

"BUNU İSVEÇ İÇİN DE FİNLANDİYA İÇİN DE DÜŞÜNÜYORUM"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere'nin ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla görüşeceğiz. Aynı şekilde Stoltenberg ile görüşmemiz olacak.Tabi bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir; her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre; lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak,  bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de Finlandiya için de düşünüyorum. AB üyesi ülkelerin birçoğu bırakın bu terör örgütlerini kabul etmeyi kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar, yer veriyorlar, silah, mühimmat temini yapıyorlar. Biz bunları görüyoruz biliyoruz. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz" diye konuştu.

Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz
Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz
Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz
YORUMLAR
500
Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da (terör örgütleri) her türlü yürüyüş yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da (terör örgütleri) her türlü yürüyüş yapıyorlar.
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Terör, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:45:13. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement