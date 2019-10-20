Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir...

Erdoğan: "Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir...

37 dakika önce

Erdoğan: "Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok."

Erdoğan:

Erdoğan: "Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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