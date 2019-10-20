Erdoğan: "Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir...
37 dakika önce
Erdoğan: "Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok."
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok."
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