Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Terör Saldırısı Sonrasında Yaralarını Saran Yeni Zelandalı Kardeşlerimizin Acılarını...

Erdoğan: "Terör Saldırısı Sonrasında Yaralarını Saran Yeni Zelandalı Kardeşlerimizin Acılarını...

1 saat önce

Erdoğan: "Terör saldırısı sonrasında yaralarını saran Yeni Zelandalı kardeşlerimizin acılarını paylaştığımızı tekrar ifade etmek istiyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "Terör saldırısı sonrasında yaralarını saran Yeni Zelandalı kardeşlerimizin acılarını paylaştığımızı tekrar ifade etmek istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:54 Kaynak: AA

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