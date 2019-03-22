Erdoğan: "Terör Saldırısı Sonrasında Yaralarını Saran Yeni Zelandalı Kardeşlerimizin Acılarını...
1 saat önce
Erdoğan: "Terör saldırısı sonrasında yaralarını saran Yeni Zelandalı kardeşlerimizin acılarını paylaştığımızı tekrar ifade etmek istiyorum.
Erdoğan: "Terör saldırısı sonrasında yaralarını saran Yeni Zelandalı kardeşlerimizin acılarını paylaştığımızı tekrar ifade etmek istiyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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