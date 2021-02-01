Erdoğan: "Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız."

Erdoğan: "Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız."

Erdoğan: "Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız."

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız.' - Son Dakika

Son Dakika

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