Erdoğan: "Teröre Mesafe Koymayan Bu 4'lü Çeteye, Şunu Hatırlatıyorum.
1 saat önce
Erdoğan: "Teröre mesafe koymayan bu 4'lü çeteye, şunu hatırlatıyorum.
Erdoğan: "Teröre mesafe koymayan bu 4'lü çeteye, şunu hatırlatıyorum. Er veya geç eriyeceksiniz, biteceksiniz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:52 Kaynak: AA
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