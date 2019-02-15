Erdoğan: "Teröre Mesafe Koymayan Bu 4'lü Çeteye, Şunu Hatırlatıyorum.

Erdoğan: "Teröre mesafe koymayan bu 4'lü çeteye, şunu hatırlatıyorum.

Erdoğan: "Teröre mesafe koymayan bu 4'lü çeteye, şunu hatırlatıyorum. Er veya geç eriyeceksiniz, biteceksiniz."

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