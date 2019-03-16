Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a Geleceğiz, Tüm Camileri, Minareleri Yıkacağız Diye Zırvalamış.

Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a Geleceğiz, Tüm Camileri, Minareleri Yıkacağız Diye Zırvalamış.

27 dakika önce

Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, İstanbul, Güncel
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