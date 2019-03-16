Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a Geleceğiz, Tüm Camileri, Minareleri Yıkacağız Diye Zırvalamış.
27 dakika önce
Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış.
Erdoğan: "(Terörist) İstanbul
'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda
nire, Türkiye
nire?
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:35 Kaynak: AA
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