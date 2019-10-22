Erdoğan: "Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak.
1 saat önce
Erdoğan: "Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak. Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır."
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