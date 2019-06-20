Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Teröristbaşı Öcalan'ın açıklaması) Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar...
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Erdoğan: "(Teröristbaşı Öcalan'ın açıklaması) Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar...

1 saat önce

Erdoğan: "(Teröristbaşı Öcalan'ın açıklaması) Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Teröristbaşı Öcalan'ın açıklaması) Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP- PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:11 Kaynak: AA
Abdullah Öcalan, Güncel
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