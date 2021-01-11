Erdoğan: "Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.' - Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi

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