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Erdoğan: "Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir.
7 saat önce
Erdoğan: "Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir. Eğer mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz."
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