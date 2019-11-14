Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir. - Son Dakika

Erdoğan: "Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir.

7 saat önce

Erdoğan: "Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir. Eğer mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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