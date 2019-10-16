Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifi) Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifi) Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı...

Erdoğan: "(Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifi) Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı...

1 saat önce

Erdoğan: "(Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifi) Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifi) Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer
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