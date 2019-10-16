Erdoğan: "(Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifi) Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı...
1 saat önce
Erdoğan: "(Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifi) Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifi) Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi