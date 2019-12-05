Erdoğan: "Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz.
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Erdoğan: "Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz. İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz."
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