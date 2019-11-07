Erdoğan: "(Terörle mücadele) 151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların...
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Erdoğan: "(Terörle mücadele) 151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var."
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Terörle mücadele) 151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var."
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