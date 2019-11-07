Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Terörle mücadele) 151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Terörle mücadele) 151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların...

Erdoğan: "(Terörle mücadele) 151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların...

7 saat önce

Erdoğan: "(Terörle mücadele) 151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Terörle mücadele) 151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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