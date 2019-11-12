Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. - Son Dakika

Erdoğan: "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.

6 saat önce

Erdoğan: "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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