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Erdoğan: "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.
6 saat önce
Erdoğan: "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz"
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