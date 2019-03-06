Erdoğan: Terörle Mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan Gelenmiş, Ayıklayacak Halimiz...
46 dakika önce
Erdoğan: Terörle mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan gelenmiş, ayıklayacak halimiz yok. Mehmetime silah doğrultana biz de doğrulturuz.
Erdoğan: Terörle mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya
'dan gelenmiş, ayıklayacak halimiz yok. Mehmetime silah doğrultana biz de doğrulturuz
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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