Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Terörle Mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan Gelenmiş, Ayıklayacak Halimiz...

Erdoğan: Terörle Mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan Gelenmiş, Ayıklayacak Halimiz...

46 dakika önce

Erdoğan: Terörle mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan gelenmiş, ayıklayacak halimiz yok. Mehmetime silah doğrultana biz de doğrulturuz.

Erdoğan: Terörle Mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan Gelenmiş, Ayıklayacak Halimiz..., System.String[]
Erdoğan: Terörle mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış,
Avustralya'dan gelenmiş, ayıklayacak halimiz yok. Mehmetime silah doğrultana biz de doğrulturuz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Avustralya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi ile Kayınvalidesini Yaraladı, Teslim Oldu Defne Samyeli'nin Büyük Kızı Gönlünü Ünlü Playboy'un Oğluna Kaptırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:55:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Terörle Mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan Gelenmiş, Ayıklayacak Halimiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]