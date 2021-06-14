Erdoğan: Terörle mücadelede müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz desteği göremedik - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında bugün düzenlenen 'Brüksel Forumu' isimli kamuoyuna açık etkinliğin 'İstikrara Katkı' başlıklı oturumunda video mesaj yoluyla hitap etti. Erdoğan, düzenlenen sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Teknolojik gelişmeler, demografi baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve koronavirüs salgınının yeni sınamaları beraberinde getirdiğini belirten Erdoğan, "Bu durum zorunla olarak, güvenlik ve istikrara dair bakışımızı da etkilemekte. Bu konuları bütüncül bir vizyonla ele almamızı zorlamaktadır. Türkiye bu anlayışla bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Sahadaki sorunların özellikle çözümünde inisiyatif alan, insanı boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz'den Akdeniz'e Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz. Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının ikili meselelerin çözümünün, bölgemizin özellikle istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'BEKLEDİĞİMİZ DESTEK VE DAYANIŞMAYI GÖREMEDİK'Erdoğan, günümüzde istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden birinin terör olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK, DEAŞ, FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içerisindeyiz. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarımızda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli Müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk" diye konuştu.'ADIMLARI BU BİLİNÇLE ATIYORUZ'Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının aynı zamanda NATO'nun sınırları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer alıyor. Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin komutası da bu sene Türkiye'dedir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlarına karşı adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır. Hazırlıklı olabilmek bakımından müttefikler olarak atacağımız adımlar kadar ortaklarımızın kapasite geliştirmelerine yapacağı katkılar da önemlidir. Türkiye dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış, refah ve istikrarını özellikle bunu geliştirmeyi sürdürecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu zorlu süreçte dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmenin önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Etkinliğim düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."