Erdoğan: "Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye...
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Erdoğan: "Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum"
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum"
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