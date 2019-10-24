Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin...

Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin...

1 saat önce

Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar."

Erdoğan:

Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:02 Kaynak: AA
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