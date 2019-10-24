Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin...
1 saat önce
Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar."
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar."
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