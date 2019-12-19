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Erdoğan: "Terörü meşrulaştırma çabalarına inat, hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:12 Kaynak: AA
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