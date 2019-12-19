Erdoğan: "Terörü meşrulaştırma çabalarına inat, hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Terörü meşrulaştırma çabalarına inat, hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle... - Son Dakika

Erdoğan: "Terörü meşrulaştırma çabalarına inat, hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.

Erdoğan: Terörü meşrulaştırma çabalarına inat, hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle...

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:12 Kaynak: AA
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