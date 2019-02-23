Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Tersane İstanbul)proje İstanbulumuzun Marka Değerini Artırmakla Kalmayacak, İnşallah...

Erdoğan: "(Tersane İstanbul)proje İstanbulumuzun Marka Değerini Artırmakla Kalmayacak, İnşallah...

48 dakika önce

Erdoğan: "(Tersane İstanbul)Proje İstanbulumuzun marka değerini artırmakla kalmayacak, inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır"

Erdoğan:
Erdoğan: "(Tersane İstanbul)Proje İstanbulumuzun marka değerini artırmakla kalmayacak, inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:25 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul, Güncel
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