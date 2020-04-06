Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık' - Son Dakika
Erdoğan: "Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık"
6 saat önce
Erdoğan: "Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık"
Erdoğan: "Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:04 Kaynak: AA
Son Dakika Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması