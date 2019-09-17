Erdoğan, tff başkanı özdemir'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Erdoğan'a, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Erdoğan, TFF Başkanı Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Erdoğan ayrıca, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu da kabul etti.