Erdoğan: Ticaret savaşı sistemsizliğin bir parçası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Son günlerde ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Son günlerde ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi:

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında

ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı

Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor