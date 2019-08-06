Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Ticaret savaşı sistemsizliğin bir parçası
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Erdoğan: Ticaret savaşı sistemsizliğin bir parçası

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Son günlerde ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum" dedi.

Erdoğan: Ticaret savaşı sistemsizliğin bir parçası, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Son günlerde ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 
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