Erdoğan: Ticaret savaşı sistemsizliğin bir parçası
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Son günlerde ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Son günlerde ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor