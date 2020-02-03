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Erdoğan: "Ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen, Türk ekonomisi başarı grafiğini...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte DEİK İş Konseyi toplantısına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:26 Kaynak: AA
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