Erdoğan ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen türk ekonomisi başarı... - Son Dakika

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Erdoğan ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen türk ekonomisi başarı...
6 saat önce
Erdoğan Ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor (tekrar) -2.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
Erdoğan Ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor (tekrar) -2
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