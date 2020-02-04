Erdoğan ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen türk ekonomisi başarı... - Son Dakika

Erdoğan Ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor (tekrar) -3

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