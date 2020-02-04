Erdoğan ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen türk ekonomisi başarı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen türk ekonomisi başarı... - Son Dakika

Erdoğan ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen türk ekonomisi başarı...

6 saat önce

Erdoğan Ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor (tekrar) -3.

Erdoğan Ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor (tekrar) -3

Erdoğan ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen türk ekonomisi başarı...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
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