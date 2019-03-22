Erdoğan: "Tıpkı Deaş Gibi Eş-Şebab, PKK Gibi Neonazi Örgütleri de Terör Yapılanması Olarak Ele...
1 saat önce
Erdoğan: "Tıpkı DEAŞ gibi Eş-Şebab, PKK gibi Neonazi örgütleri de terör yapılanması olarak ele alınmalı bu şekilde değerlendirilmelidir.
Erdoğan: "Tıpkı DEAŞ gibi Eş-Şebab, PKK
gibi Neonazi örgütleri de terör yapılanması olarak ele alınmalı bu şekilde değerlendirilmelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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