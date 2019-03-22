Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tıpkı Deaş Gibi Eş-Şebab, PKK Gibi Neonazi Örgütleri de Terör Yapılanması Olarak Ele...

Erdoğan: "Tıpkı Deaş Gibi Eş-Şebab, PKK Gibi Neonazi Örgütleri de Terör Yapılanması Olarak Ele...

1 saat önce

Erdoğan: "Tıpkı DEAŞ gibi Eş-Şebab, PKK gibi Neonazi örgütleri de terör yapılanması olarak ele alınmalı bu şekilde değerlendirilmelidir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Tıpkı DEAŞ gibi Eş-Şebab, PKK gibi Neonazi örgütleri de terör yapılanması olarak ele alınmalı bu şekilde değerlendirilmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA

PKK, Güncel
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