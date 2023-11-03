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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti

Son Güncelleme: 03.11.2023 15:30

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi için Astana'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "Oltu siyahı" renginde TOGG hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için başkent Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na geçti. Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti

RENGİ OLTU SİYAHI

Erdoğan'ın Tokayev'e hediye ettiği TOGG'un rengi oltu siyahı oldu. Erdoğan'ın hediyesi sonrası iki isim TOGG'u inceleyerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti

TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ

Özel uçak "TC-TUR" ile Astana'dan Türkiye'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti - Son Dakika
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