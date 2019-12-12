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Erdoğan: "(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik.
6 saat önce
Erdoğan: "(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. 'Buralarda benim vatandaşım yaşıyor' dedik."
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