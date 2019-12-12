Erdoğan: "(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. - Son Dakika

Erdoğan: "(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik.

6 saat önce

Erdoğan: "(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik.

Erdoğan:

Erdoğan: "(TOKİ'nin konut projeleri) 'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. 'Buralarda benim vatandaşım yaşıyor' dedik."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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