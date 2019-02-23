Erdoğan: "Toki'yi Para Kazansın Diye Kurmadık.
1 saat önce
Erdoğan: "TOKİ'yi para kazansın diye kurmadık.
Erdoğan: "TOKİ'yi para kazansın diye kurmadık. Şehirleşmede güzelliği, güveni, emniyeti yakalayalım ve vatandaşım huzur içinde rahatlıkla yaşasın."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:14 Kaynak: AA
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