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Erdoğan: "Toplam 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri inşallah önümüzdeki ay...
6 saat önce
Erdoğan: "Toplam 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Toplam 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz."
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