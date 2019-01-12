Erdoğan: "Toplam Maliyeti 10,5 Katrilyon Lira Olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
1 saat önce
Erdoğan: "Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz.
Erdoğan: "Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:38 Kaynak: AA
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