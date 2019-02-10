Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Toplam Yatırım Bedeli 860 Milyon Lira Olan Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin,...

Erdoğan: "Toplam Yatırım Bedeli 860 Milyon Lira Olan Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin,...

50 dakika önce

Erdoğan: "Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin, İstanbulumuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum"

Erdoğan:
Erdoğan: "Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin, İstanbulumuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Türkiye, AKM, Güncel
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