Erdoğan: "Trakya'da Mevcut Doğal Gaz Üretimimizi 2 Katına Çıkaracak 3 Milyar Metreküp Rezerve Sahip...
52 dakika önce
Erdoğan: "Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.
Erdoğan: " Trakya
'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:44 Kaynak: AA
Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı!
Sahte Fatura Ödeme Merkezlerine Dikkat! Paranız Boşa Gidebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı