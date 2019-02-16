Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Trakya'da Mevcut Doğal Gaz Üretimimizi 2 Katına Çıkaracak 3 Milyar Metreküp Rezerve Sahip...

Erdoğan: "Trakya'da Mevcut Doğal Gaz Üretimimizi 2 Katına Çıkaracak 3 Milyar Metreküp Rezerve Sahip...

52 dakika önce

Erdoğan: "Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

Erdoğan:
Erdoğan: " Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:44 Kaynak: AA

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