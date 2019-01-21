Erdoğan: Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler (3)
3 dakika önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZDİHAMICumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat yemeğinin ardından havalimanına giderken konvoyu Durugöl Mahallesi'nde vatandaşlarca durduruldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZDİHAMI
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat yemeğinin ardından havalimanına giderken konvoyu Durugöl Mahallesi'nde vatandaşlarca durduruldu. Makam aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, vatandaşlar ile sohbet etti. Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için vatandaşlar çaba harcadı. Ordu-Giresun Havalimanı'na geçen Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:34 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!
Liselilerin Kavgası Kamerada.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konvoyunu Durduran Çocuklara Kayıtsız Kalmadı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü