Erdoğan: Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZDİHAMICumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat yemeğinin ardından havalimanına giderken konvoyu Durugöl Mahallesi'nde vatandaşlarca durduruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZDİHAMI



Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat yemeğinin ardından havalimanına giderken konvoyu Durugöl Mahallesi'nde vatandaşlarca durduruldu. Makam aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, vatandaşlar ile sohbet etti. Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için vatandaşlar çaba harcadı. Ordu-Giresun Havalimanı'na geçen Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Çay İçip Simit Yedi

Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi

10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu