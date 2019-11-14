Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde... - Son Dakika

Erdoğan: "Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde...

6 saat önce

Erdoğan: "Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade etmekte fayda var."

Erdoğan:

Erdoğan: "Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade etmekte fayda var."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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