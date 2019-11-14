Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti
Son Dakika Politika Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti

Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi.

Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/ YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mazlum Kobani, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi
ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]