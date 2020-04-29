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Erdoğan: "(Trump'a mektup) Kovid-19'u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle...
15 dakika önce
Erdoğan: "(Trump'a mektup) Kovid-19'u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle mücadeleden edindiğimiz dersler ve geliştirdiğimiz yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyorum.
Erdoğan: "(Trump'a mektup) Kovid-19'u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle mücadeleden edindiğimiz dersler ve geliştirdiğimiz yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 09:20 Kaynak: AA
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