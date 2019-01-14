Erdoğan, Trump'a Suriye'den Çekilme Kararını Memnuniyetle Karşıladıklarını İfade Edip, Türkiye'nin...
1 saat önce
Erdoğan, Trump'a Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye'nin ABD'ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.
Erdoğan, Trump
'a Suriye
'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye
'nin ABD
'ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:41 Kaynak: AA
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