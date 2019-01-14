Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Trump'a Suriye'den Çekilme Kararını Memnuniyetle Karşıladıklarını İfade Edip, Türkiye'nin...

Erdoğan, Trump'a Suriye'den Çekilme Kararını Memnuniyetle Karşıladıklarını İfade Edip, Türkiye'nin...

1 saat önce

Erdoğan, Trump'a Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye'nin ABD'ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.

Erdoğan, Trump'a Suriye'den Çekilme Kararını Memnuniyetle Karşıladıklarını İfade Edip, Türkiye'nin..., System.String[]
Erdoğan, Trump'a Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye'nin ABD'ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:41 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Donald Trump, Güncel
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