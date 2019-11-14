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Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti
6 saat önce
Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izlettiWASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini...
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:21 Kaynak: İHA
Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti
WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/ YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi. Videoda Türkiye'de gerçekleşen terör saldırılarında İhlas Haber Ajansı'nın objektifine yansıyan görüntüler de yer aldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı.
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