Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti
Son Dakika Politika Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti - Son Dakika

Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

6 saat önce

Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izlettiWASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini...

Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/ YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi. Videoda Türkiye'de gerçekleşen terör saldırılarında İhlas Haber Ajansı'nın objektifine yansıyan görüntüler de yer aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

Recep Tayyip Erdoğan, Mazlum Kobani, Donald Trump, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:21 Kaynak: İHA
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