Erdoğan: "(Trump) Görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı...
17 dakika önce
Erdoğan: "(Trump) Görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti paylaştım."
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:53 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Trump) Görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti paylaştım."
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