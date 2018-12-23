Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump Görüşmesi

Erdoğan-Trump Görüşmesi

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Trump Görüşmesi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "Bugün ABD Başkanı Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:02 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü

Son Dakika! Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:20:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump Görüşmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]