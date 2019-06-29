Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump görüşmesi
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan-Trump görüşmesi

28 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanında iş birliği, S400 meselesi, Suriye'deki durum ve ticaret gibi konuları değerlendirdi.

Erdoğan-Trump görüşmesi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanında iş birliği, S400 meselesi, Suriye'deki durum ve ticaret gibi konuları değerlendirdi.
ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.
İki liderin, karşılıklı ticareti geliştirmek ve Suriye'de ortak hedeflere ulaşmak gibi bir dizi konuyu ele aldığı belirtilen açıklamada, "Görüşmede Başkan Trump, Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı S400 hava savunma sistemiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye'yi, NATO İttifakını güçlendirecek savunma iş birliği konusunda ABD ile birlikte çalışmaya teşvik etti." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ile Trump G-20 zirvesinde bir araya geldi: Türkiye'ye adil davranılmadı Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a sınırda görüşme teklifi MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:24:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump görüşmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]