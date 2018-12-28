Erdoğan-Trump görüşmesi savaşın gidişatını nasıl değiştirdi?
1 saat önce
ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararına ilişkin bir Türk yetkili, "İtiraf etmeliyim ki hiç beklenmedik bir karar oldu.
ABD
askerlerinin Suriye
'den çekilme kararına ilişkin bir Türk yetkili, "İtiraf etmeliyim ki hiç beklenmedik bir karar oldu. Sürpriz sözcüğü hafif kalır" dedi. Çekilme sonrası YPG'ye verilen silahların durumu ve ABD askerlerinin çıktığı bölgeyi kimin kontrol edeceği merak ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:05
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