Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump görüşmesi savaşın gidişatını nasıl değiştirdi?

Erdoğan-Trump görüşmesi savaşın gidişatını nasıl değiştirdi?

1 saat önce

ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararına ilişkin bir Türk yetkili, "İtiraf etmeliyim ki hiç beklenmedik bir karar oldu.

Erdoğan-Trump görüşmesi savaşın gidişatını nasıl değiştirdi?, System.String[]
ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararına ilişkin bir Türk yetkili, "İtiraf etmeliyim ki hiç beklenmedik bir karar oldu. Sürpriz sözcüğü hafif kalır" dedi. Çekilme sonrası YPG'ye verilen silahların durumu ve ABD askerlerinin çıktığı bölgeyi kimin kontrol edeceği merak ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:05 

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz

Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:37:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump görüşmesi savaşın gidişatını nasıl değiştirdi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]