Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump
ile görüştü. Basına kapalı görüşme 35 dakika sürdü.
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