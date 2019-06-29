Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi
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Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Basına kapalı görüşme 35 dakika sürdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:08 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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