Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
22 dakika önce
Beyaz Saray'dan, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek.
Beyaz Saray'dan, " Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:26
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