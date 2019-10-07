Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
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Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

22 dakika önce

Beyaz Saray'dan, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek.

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama, System.String[]

Beyaz Saray'dan, " Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:26 
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