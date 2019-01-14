Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump Görüşmesinde, Ayrıca İkili Ekonomik İlişkilerin İleri Seviyelere Yükseltilmesi...

Erdoğan-Trump Görüşmesinde, Ayrıca İkili Ekonomik İlişkilerin İleri Seviyelere Yükseltilmesi...

1 saat önce

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.

Erdoğan-Trump Görüşmesinde, Ayrıca İkili Ekonomik İlişkilerin İleri Seviyelere Yükseltilmesi..., System.String[]
Erdoğan- Trump görüşmesinde, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:48 Kaynak: AA

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