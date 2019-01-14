Erdoğan-Trump Görüşmesinde, Ayrıca İkili Ekonomik İlişkilerin İleri Seviyelere Yükseltilmesi...
1 saat önce
Erdoğan-Trump görüşmesinde, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.
Erdoğan- Trump
görüşmesinde, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:48 Kaynak: AA
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